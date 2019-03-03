Братищева: хоккеистки РФ не давали себе послаблений в матче с китаянками на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграла в матче с китаянками на Универсиаде в Красноярске в полную силу. Об этом журналистам рассказала нападающая национальной сборной Оксана Братищева, оформившая в матче хет-трик.

Матч Россия - Китай завершился со счетом 13:0.

"Счет неудивительный, потому что сборная Китая все-таки слабовата, а мы играли на своем уровне, показывали свой хоккей, играли в полную силу. Мы понимаем, соперники на Универсиаде будут сильнее с каждым матчем, сейчас нужно готовиться к матчу с Японией. Эта команда сильнее наших предыдущих соперниц, значит будем играть и доказывать, что мы сильнее".

Матч со сборной Японии россиянки проведут 4 марта. В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимают участие шесть сборных. По итогам кругового турнира четыре команды выдут в плей-офф. Студенческие игры завершатся 12 марта.