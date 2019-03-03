Большунов заявил, что Холунд завоевал золото ЧМ благодаря командной тактике норвежцев

Холунд на середине 50-километровой дистанции оторвался от преследователей и не подпустил их к себе до финиша. Большунов в итоге проиграл победителю 27,8 секунды , третьим стал еще один представитель Норвегии Шур Рёте (+57,8). Россиянин Алексей Мельниченко финишировал 13-м, Евгений Белов - 25-м, Денис Спицов - 28-м.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. Российский лыжник Александр Большунов считает, что золото чемпионата мира в марафоне Ханс Кристер Холунд выиграл благодаря командной тактике норвежской команды. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки, которая стала заключительной на турнире в Зефельде.

"Если бы ребята из нашей команды так же сделали, придержали бы соперников, я бы убежал за Холундом. Я попробовал, но другие норвежские ребята стали подхватывать темп. И было непонятно, пустили ли они зайца, чтобы я изо всех сил начал догонять и потом "закислился" ближе к финишу, либо нет", - сказал Большунов. "Когда я понял, что он реально претендует на золото, стал работать, догонять, но Мельниченко вместо того, чтобы натягивать, останавливался и опять тормозил группу, Денис Сипцов тоже выходил и шел вразвалочку, я ему говорил: "Времени на это уже нет, поезд уезжает", пришлось после уже работать одному", - добавил он.

Спортсмен отметил, что если бы из российской команды кто-нибудь помог притормозить преследователей, то у него появилась бы возможность попробовать догнать норвежца раньше. "Но за меня цеплялись, а мне не хотелось вести за собой других. Норвежцы же обсудили тактику, у них это было запланировано, сто процентов. Когда Холунд убежал, другие норвежские ребята перекрыли путь и перестали работать, они даже между собой разговаривали", - заявил он.

Это серебро для Большунова стало четвертым на чемпионате мира. Изначально он не должен был участвовать в марафоне, однако в день гонки он заменил Алексея Червоткина, который почувствовал недомогание.

"Я чувствовал, что могу бороться за медаль. Сегодня должна была быть работа с жилетом на лыжах, но Елена Валерьевна [Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России] сегодня за завтраком сказала, что если у меня есть большое желание, то я должен участвовать, потому что потом долго буду сожалеть об упущенном шансе", - отметил он.