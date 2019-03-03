Понгильский доволен выступлением россиян в лыжной акробатике на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский доволен результатом спортсменов в лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Максим Буров завоевал золотую медаль на соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде, Руслан Катманов стал третьим. Станислав Никитин стал 11-м, Дмитрий Чуприна - 12-м. У женщин серебряную награду выиграла Любовь Никитина.

"Доволен итогами сегодняшних соревнований. Бронза Руслана Катманова была ожидаемой, его программа немного слабее, чем у лидеров нашей сборной, но он выполнил ее чисто, четко и уверенно. У Стаса [Никитина] не получилось только приземление, может быть он расслабился, сложно сказать. По всем соревнованиям он лидировал, это тоже могло повлиять, мог немного успокоиться", - рассказал Понгильский.

"Максиму я сказал сделать все как всегда, уверенно и правильно, технически он очень сильный спортсмен. Здесь он выступал с такой же программой, с какой победил на чемпионате мира. Не считая Стаса, остальные сегодня свою задачу выполнили", - добавил специалист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.