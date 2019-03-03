"Енисей": выбор стадиона "Фишт" для проведения матча РПЛ с "Ростовом" оправдал себя

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбор стадиона "Фишт" в качестве места проведения матча чемпионата России по футболу "Енисей" - "Ростов" оправдал себя. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор красноярского клуба Денис Петровский.

"Енисей" в матче 18-го тура премьер-лиги сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Встреча прошла на "Фиште" в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба задействована в Универсиаде. "Фишт" принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

"Сочи мы выбрали потому, что наша команда на хорошем газоне показывает хороший комбинационный футбол, и в этом смысле стадион "Фишт" оправдал возложенные надежды, - сказал Петровский. - Стадион "Фишт" был интересен для нас, поскольку он находится в южном регионе, особенно с учетом историй с полями в Туле и Москве (матчи "Арсенала" с ЦСКА и "Динамо" со "Спартаком" перенесены на другие арены из-за неготовности газонов на стадионах команд-хозяев - прим. ТАСС). Коллеги из "Фишта" оперативно прислали текущую информацию по газону на начало февраля".

"Енисей" рассматривал вариант с проведением игры с "Ростовом" в Тюмени, учитывая, что местная арена является резервной для красноярцев, рассказал Петровский. "На момент принятия решения не было гарантий, что там будут хорошие погодные условия. Что касается стоимости аренды, то выбор "Фишта" был выгоднее московских вариантов, но, конечно, дороже, чем в Тюмени", - рассказал он.

Атмосферу во время матча с "Ростовом" нельзя было назвать домашней, отметил спортивный директор "Енисея". "Все-таки мы далеко от дома находились. Главное, что были все необходимые условия с точки зрения футбола, в противном случае было бы дискомфортно всем. У нас был отдельный сектор с болельщиками нашей команды, насколько мне известно, несколько десятков человек специально приехали из Красноярского края", - сказал Петровский.