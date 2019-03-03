Пятикратный чемпион КХЛ Зарипов хотел бы продолжить карьеру в "Ак Барсе"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина форвард "Ак Барса" Данис Зарипов хотел бы продолжить карьеру в казанском клубе. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Ак Барс" уступил омскому "Авангарду" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3 и вылетел из турнира, потерпев четыре поражения в серии (0:6, 3:6, 1:4, 2:3). Контракт Зарипова с "Ак Барсом" истекает в апреле этого года.

"Сейчас немножко надо переключиться, выдохнуть, конечно же, начнем разговаривать. Предложения от других клубов есть, будем думать, смотреть, но в приоритете "Ак Барс", - сказал 37-летний хоккеист.

"Попали на одну из лучших команд Восточной конференции, которая, на мой взгляд, достойна игры в финале. В целом никого нельзя упрекнуть в нашей команде, что кто-то не старался. Да, не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойному сопернику, и я думаю, что даже счет в серии, судя по всем четырем матчам, справедлив".

Хоккеист поблагодарил болельщиков за то, что поддерживали команду, невзирая на проигрыши в течение всей серии, и выразил надежду на то, что команда исправит ситуацию в следующем сезоне. "Эти две игры, не смотря на такие счета, столько пропущенных шайб, они до последнего верили в нас и поддерживали, спасибо им большое. Это спорт, здесь каждый год ты не сможешь выигрывать. Сейчас, конечно же, нужно будет решать - что, как дальше, но дай бог в следующем году выйдем на лед и исправим ситуацию", - сказал игрок.

Зарипов является чемпионом Суперлиги 2006 года в составе "Ак Барса", обладателем Кубка Гагарина в 2008, 2009 и 2018 годах в составе казанского клуба и в 2014 и 2016 годах - в составе магнитогорского "Металлурга". Также является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).