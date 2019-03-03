Крикунов: "Динамо" побеждает "Йокерит" в серии плей-офф КХЛ из-за лучшей организации игры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" одерживает победы в матчах с финским "Йокеритом" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря лучшей организации игры. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В воскресенье "Динамо" на своем льду переиграло "Йокерит" со счетом 3:0 в четвертом матче серии. Счет в противостоянии стал 3-1 в пользу бело-голубых. Пятый матч состоится 5 марта в Хельсинки.

"Йокерит" немножко пытался поменять план, мы быстро сумели перестроиться. У них сильные игроки, по статистике регулярного чемпионата у нас только одно звено лучше. Мы, наверное, получше в организации. Мы хотим, чтобы вратарю можно было работать как можно комфортнее, финны постоянно лезут на пятак, много борьбы, поэтому мы и играем в восемь защитников", - пояснил Крикунов.

В первых двух матчах серии ворота "Динамо" защищал Александр Еременко, а в третьем проигранном - Иван Бочаров, четвертую игру снова начал Еременко. "Еременко молодец на последнем рубеже, посчитали, что он удачно сыграл там, тем более одну игру отдохнул. Так и рассчитывали, что у него сил хватит, потому что противник много бросает. Наверное, все вратари любят, когда идут открытые броски прямолинейные, которые не так сложно ловить", - сказал Крикунов.

Нападающий "Динамо" Патрик Закриссон забросил вторую шайбу бело-голубых в меньшинстве в текущей серии, при этом "Йокерит" ни разу не реализовал численное преимущество. "Мы подобрали ключики к большинству "Йокерита", но лучше играть в равных составах. Они неплохо играют в большинстве, много забрасывали в регулярном чемпионате. Мы видели, что Закриссон хорошо готов, поэтому сейчас играет, имеет много игрового времени", - заключил главный тренер "Динамо".

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки признал, что "Динамо" в четвертом матче выглядело сильнее его команды. "Старались, но ничего не получилось сегодня. Все всё видели, мы пропустили два гола в большинстве в серии и не забросили ни разу, это не то, что нам нужно. Нам нужно очень серьезно прибавлять, мы не реализуем моменты", - отметил Марьямяки.