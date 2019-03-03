Ткачев: "Ак Барс" не смог решить проблему удалений перед серией с "Авангардом"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Одной из причин поражения действующего обладателя Кубка Гагарина "Ак Барса" от "Авангарда" является большое количество удалений у хоккеистов казанского клуба в нынешнем сезоне. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев.

"Ак Барс" в воскресенье уступил "Авангарду" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3 и вылетел из турнира, потерпев четыре поражения в серии.

"Не будем обсуждать удаления, которые были по ходу серии, но в течение сезона, помимо всего, что происходит вне команды, очень много мы удалялись. Не бывает такого, что мы так в один момент - раз и перестали [удаляться]. Надо было поправлять это раньше. К сожалению, это был один из ключевых моментов, который мы не поправили", - сказал Ткачев.

"Люди, которые смотрят хоккей, говорят, что эта серия была самая быстрая, самая активная. На самом деле был очень хороший хоккей, очень скоростной. Мы не уступали, просто соперник забил один-два гола, он поймал уверенность в начале серии. Это, наверное, сказалось на следующих играх", - добавил Ткачев.

Контракт 25-летнего Ткачева заканчивается 30 апреля. В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина. "Пока не владею никакой информацией по поводу своей дальнейшей судьбы. Мы закончили игровой сезон, что будет дальше, пока не знаю", - подчеркнул он.