Старков: хоккеистам "Сочи" было тяжело уступить при своих болельщиках "Локомотиву"

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Хоккеистам "Сочи" было тяжело проиграть при поддержке болельщиков в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина против "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал нападающий хозяев Степан Старков.

В воскресенье "Сочи" обыграл "Локомотив" со счетом 3:1, счет в серии стал 2-2, Старков стал автором одной из шайб. Матч посетило 8,4 тыс. зрителей при вместимости арены "Большой" в 12 тыс. Следующий матч команд пройдет 5 марта в Ярославле.

"При такой поддержке, конечно, очень тяжело проиграть. Сегодня вся команда билась, старалась, заслужила победу, - сказал он. - После каждой игры, даже победы, делаем свои выводы, корректировки на будущее, стараемся лучше с каждым днем. Сильно радоваться нельзя, надо продолжать бороться".

Еще одним автором гола в ворота "Локомотива" стал Эрик О'Делл. "Мы стараемся следить за своей игрой, не допускать ошибок, играть проще, это принесло свои плоды", - отметил канадец.