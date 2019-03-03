Закриссон: "Динамо" одерживает победы над "Йокеритом" в плей-офф КХЛ благодаря Еременко

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" ведет в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским "Йокеритом" благодаря хорошей игре вратаря команды Александра Еременко. Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Патрик Закриссон.

В воскресенье "Динамо" на своем льду переиграло "Йокерит" со счетом 3:0 в четвертом матче серии, счет в противостоянии до четырех побед стал 3-1 в пользу бело-голубых. Пятый матч состоится 5 марта в Хельсинки. Закриссон в четвертом матче забросил шайбу и сделал голевую передачу, а в четырех встречах набрал 5 (2+3) очков по системе "гол+пас". В регулярном чемпионате шведский форвард провел 38 игр и отметился 11 (5+6) баллами за результативность.

"Начало сезона выдалось сложным как для меня, так и для всего "Динамо", мы испытывали большие трудности с игрой. Я получил травму и долгое время не играл, у меня были проблемы с плечами и коленями, а когда я вернулся, команда уже была на ходу и трудно было влиться. Сейчас я подошел к плей-офф в хорошей форме, у меня все получается, и я играю с хорошими партнерами (Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым)", - отметил Закриссон.

Во втором матче серии (3:2) Еременко отразил 46 бросков, а в четвертом - 43. "Еременко - наш лучший игрок этом плей-офф, он выручает нас, и благодаря ему мы выигрываем матчи. Надеюсь, он продолжит в том же духе", - сказал Закриссон.

"У "Йокерита" очень много сильных хоккеистов, которые могут решить судьбу матча. Они наносят много бросков, набрасывают шайбу на пятак и пытаются добить ее в ворота. Я думаю, что это их план, мы стараемся не проигрывать борьбу у своих ворот", - добавил нападающий "Динамо".

Защитник бело-голубых Андрей Миронов забросил свою первую шайбу с 2016 года. "Гол для меня - приятный бонус, главное, что команда выиграла, тем более в плей-офф. Для нас главное - надежная игра в обороне, чтобы играли "на ноль", а там что-нибудь заковыряем. Тренеры завтра будут разбирать игру, скажут в чем надо еще прибавить", - сказал Миронов.