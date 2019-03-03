Биатлонисты и шорт-трекисты вступят в борьбу во второй соревновательный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Десять комплектов медалей будет разыграно во второй соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Российские спортсмены имеют хорошие шансы укрепить лидерство в медальном зачете Всемирных студенческих игр.

Сборная России захватила лидерство в медальном зачете на старте Универсиады в Красноярске

День начнется розыгрышем очередных медалей в лыжных гонках, которые пройдут на трассе кластера "Радуга". Воскресные триумфаторы индивидуальных гонок постараются занять самые высокие места в гонках преследования. Лучшие шансы имеют россияне, которые принесли в копилку национальной сборной первые медали Универсиады - Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко, Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов, поэтому велика вероятность, что болельщики снова увидят полностью российские пьедесталы.

Параллельно с лыжными гонками в фан-парке "Бобровый лог" горнолыжницы разыграют медали в суперкомбинации. Спортсменки выявят сильнейших по итогам двух заездов в супергиганте и слаломе. На старт выйдет сразу шесть россиянок: Анастасия Горностаева, Александра Карачун, Софья Крохина, Милена Флокина, Елизавета Тимченко и Екатерина Ткаченко.

Утром в понедельник стартует биатлонный турнир Универсиады в Красноярске. На трассе комплекса "Академия биатлона" пройдут индивидуальные гонки у женщин (10 км) и мужчин (15 км). Надежды российских болельщиков будут связаны с Екатериной Мошковой, Тамарой Ворониной, Елизаветой Каплиной, Натальей Гербуловой, Еленой Чирковой, Эммой Тимербулатовой, Никитой Поршневым, Дмитрием Ивановым, Александром Дедюхиным, Евгением Крюковым, Алексеем Петровым и Эдуардом Латыповым.

Шорт-трекисты разыграют первые награды

В шорт-треке будут разыграны медали на дистанции 1500 м у мужчин и женщин. В состав сборной России входят довольно сильные спортсмены, чьи заслуги позволяют рассчитывать на медали домашней Универсиады - участница двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира и Европы Софья Просвирнова, участница Игр-2018, чемпионка Европы - 2016 Екатерина Ефременкова, участник этапов Кубка мира Даниил Эйборг, двукратная чемпионка Европы Эмина Малагич. Конкуренцию, по традиции, им составят представители Южной Кореи, Китая, Японии.

Последние медали второго соревновательного дня Универсиады будут разыграны в лыжном ориентировании. Участие в спринтерских гонках примут россияне Сергей Горланов, Владислав Киселев, Вероника Калинина и Мария Петрушко.

Мужская и сборная России по керлингу проведут очередные игры группового этапа. В понедельник вечером второй матч сыграет мужская национальная команда по хоккею с мячом, ее соперником станет сборная Норвегии. Параллельно российские хоккеистки попробуют добиться третьего разгрома подряд в игре против японок.