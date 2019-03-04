"Виннипег" победил "Коламбус" в матче НХЛ. Панарин отдал две голевые передачи

ТАСС, 4 марта. "Виннипег" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

В составе победителей четыре шайбы забросил Блэйк Уилер (21-я, 48-я, 58-я и 60-я минуты), а также отличился Сами Нику (3). У "Коламбуса" голы забили Ник Фолиньо (12) и Сет Джонс (38). 32-летний Уилер впервые в карьере забросил четыре шайбы в одной игре, после матча он был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Марк Шайфли, отдавший три голевые передачи, третьей звездой признан Фолиньо.

Панарин сыграл в матче 18 минут 23 секунды, успев нанести шесть бросков, отдать две голевые передачи и заработать отрицательный показатель полезности (-2). На счету Панарина теперь 73 очка за результативность (25 шайб + 48 передач) в 62 матчах текущего сезона. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков по воротам.

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на льду 11 минут, успев при этом отдать голевую передачу и нанести один бросок. В середине второго периода Куликов получил 17 минут штрафа за участие в драке.

"Коламбус" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 75 очков после 65 матчей. "Виннипег" идет третьим в Западной конференции, набрав 82 очка в 65 встречах. В следующей встрече в ночь на среду "Коламбус" в гостях сыграет против "Нью-Джерси", "Виннипег" на выезде встретится с клубом "Тампа-Бэй".

Результаты остальных матчей: