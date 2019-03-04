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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Биатлонистка Тимербулатова считает, что волнение помешало ей в индивидуальной гонке

Спортсменка отметила, что трасса была подготовлена замечательно

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Волнение помешало российской биатлонистке Эмме Тимербулатовой показать хороший результат в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

20-летняя спортсменка заняла шестое место в индивидуальной гонке, допустив три промаха.

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"Гонка прошла не очень хорошо, рассчитывала на меньшее количество штрафа. Свою роль сыграл мандраж перед стрельбой, особенно на последних рубежах, неправильный расчет тактики по гонке в плане ходьбы, - отметила спортсменка. - Самые серьезные соперницы здесь, конечно, остальные россиянки, в первую очередь те девушки, которые уже принимают участие в этапах Кубка Международного союза биатлонистов, Кубка мира. Девочки старше и опытнее меня, равняюсь только на них".

"Трасса подготовлена замечательно, без единой ошибки, все проходится спокойно, несмотря на крутые виражи. Это мой первый опыт бега на такую дистанцию, раньше я всегда бегала юниорские дистанции на 12,5 км", - добавила Тимербулатова.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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