Биатлонистка Тимербулатова считает, что волнение помешало ей в индивидуальной гонке

"Гонка прошла не очень хорошо, рассчитывала на меньшее количество штрафа. Свою роль сыграл мандраж перед стрельбой, особенно на последних рубежах, неправильный расчет тактики по гонке в плане ходьбы, - отметила спортсменка. - Самые серьезные соперницы здесь, конечно, остальные россиянки, в первую очередь те девушки, которые уже принимают участие в этапах Кубка Международного союза биатлонистов, Кубка мира. Девочки старше и опытнее меня, равняюсь только на них".

"Трасса подготовлена замечательно, без единой ошибки, все проходится спокойно, несмотря на крутые виражи. Это мой первый опыт бега на такую дистанцию, раньше я всегда бегала юниорские дистанции на 12,5 км", - добавила Тимербулатова.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.