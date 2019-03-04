Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Коте Пунье.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.