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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

Второе место занял еще один представитель России Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Коте Пунье

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Коте Пунье.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия89623
2Австрия2002
3Швейцария1214
4Канада1012
5Белоруссия1001
6Китай0101
6Чехия0101
7Франция0022
8Япония0011
8Казахстан0011
8Швеция0011

 

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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