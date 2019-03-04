Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Коте Пунье.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|8
|9
|6
|23
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Канада
|1
|0
|1
|2
|5
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|6
|Китай
|0
|1
|0
|1
|6
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|7
|Франция
|0
|0
|2
|2
|8
|Япония
|0
|0
|1
|1
|8
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|8
|Швеция
|0
|0
|1
|1