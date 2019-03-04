Китайский шорт-трекист Ань Кай благодаря волонтерам чувствует себя на Универсиаде как дома

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Победитель XXIX Всемирной зимней Универсиады китайский шорт-трекист Ань Кай признался, что благодаря помощи волонтеров чувствует себя в Красноярске как дома. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник Ань Кай стал победителем в финальном забеге на 1500 м, преодолев дистанцию за 2 минуты 34,350 секунды. Вторым стал француз Квентин Феркок (отставание - 1,110 секунды), третьим - японец Киити Сигехиро (+1,708).

"Самым большим препятствием для меня в финале был я сам, и для меня было важно преодолеть самого себя. Я просто старался расслабиться, преодолеть волнение и выложиться в полную силу, по-максимуму, чтобы стать победителем забега. Хочу отметить высокое качество льда", - заявил Ань Кай.

"Хочу поблагодарить всех российских волонтеров за их помощь и энтузиазм, они помогли мне, я чувствую себя здесь как дома. Мне очень понравилась русская еда", - добавил он.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.