Матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ посетили более 82 тысяч болельщиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) посетил 82331 человек. Об этом стало известно из справки по итогам тура, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

"Хотелось бы отметить, что матч "Урала" впервые собрал более 20 тысяч человек, а в Уфе на стадион пришли впервые более 10 тысяч болельщиков", - сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев на пресс-конференции руководства РПЛ и судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), посвященной итогам 18-го тура РПЛ.