Матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ посетили более 82 тысяч болельщиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) посетил 82331 человек. Об этом стало известно из справки по итогам тура, оказавшейся в распоряжении ТАСС.
"Хотелось бы отметить, что матч "Урала" впервые собрал более 20 тысяч человек, а в Уфе на стадион пришли впервые более 10 тысяч болельщиков", - сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев на пресс-конференции руководства РПЛ и судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), посвященной итогам 18-го тура РПЛ.
Матчи 18-го тура проходили с 1 по 3 марта. Наибольшее количество зрителей пришло на матч "Спартак" - "Краснодар" (1:1), который посетили 27662 болельщика. Наименьшее количество зрителей посетили матч между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА (2:0), который был перенесен в Грозный, - 1850 человек.
По сравнению с прошлым сезоном количество болельщиков, пришедших на первый после зимнего перерыва тур РПЛ, снизилось более чем на 43 тысячи. Так, 21-й тур РПЛ сезона-2017/2018, который проходил со 2 по 4 марта, посетили 125 538 любителей футбола. Больше всего болельщиков было на матче в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Амкаром" - 41543 человек, а на встречу "Краснодар" - "Ростов" пришли 31388 человек. Наименьшее количество болельщиков год назад посетили матч между "СКА-Хабаровском" и "Тосно", тогда на стадион пришло 2049 человек.