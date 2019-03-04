Мейтин: стадион в Петровском парке имеет все необходимые системы безопасности

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча 19-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" на стадионе в Петровском парке. Позже было объявлено, что игра пройдет на "Арене-Химки".

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке имеет все необходимые системы безопасности, однако существуют небольшие сложности со входными группами. Об этом журналистам заявил директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности Александр Мейтин.

"Еще в рамках процедуры сертификации мы неоднократно были на стадионе "Динамо", можно с уверенностью сказать, что это современное комфортабельное сооружение, где присутствуют все необходимые системы безопасности. Существуют определенные сложности с входными группами, но они решаются. Эти проблемы возникли в связи с переносом места расположения болельщиков "Динамо". В дальнейшем мы будем разделять потоки с помощью мобильных сооружений", - сказал Мейтин.

"Мы готовились к матчу между "Динамо" и "Спартаком" именно на стадионе в Петровском парке - и город, и коллеги из полиции. Но, к сожалению, проблема с полем не позволила провести матч на этой арене, он пройдет в Химках. Но могу сказать, что вопрос безопасности в причинах переноса роли не сыграл", - добавил Мейтин.

Реконструкция стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.