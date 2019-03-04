Латыпов включен в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

ТАСС, 4 марта. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял последнюю вакансию в составе сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В понедельник Латыпов завоевал серебро на Всемирных студенческих играх в Красноярске в индивидуальной гонке. Вместе с еще одним участником Универсиады, Никитой Поршневым, он отправится в Швецию 8 марта. Оба участника Универсиады до вылета в Эстерсунд примут участие в спринтерской гонке и гонке преследования на Универсиаде. Помимо Латыпова и Поршнева, в состав команды на чемпионат мира входят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Поварницын.

Ранее ТАСС в национальной команде сообщили, что тренерский штаб, помимо Латыпова, рассматривал кандидатуру чемпиона мира 2017 года в эстафете Максима Цветкова, который в начале сезона не прошел отбор в основную сборную страны. В начале года он выступил на этапах Кубках мира в Оберхофе и Рупольдинге. Цветков победил в составе эстафетной команды, однако в личных гонках не поднимался выше 24-го места.

24-летний Латыпов в нынешнем сезоне выступил на трех этапах Кубка мира. Лучшие результаты он показал в канадском Кэнморе, став третьим в эстафете и 15-м - в гонке преследования.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.