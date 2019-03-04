Хоккеист Павенский: сборной РФ по бенди немного повезло в игре с норвежцами на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Сборная Норвегии по хоккею с мячом, несмотря на разгромный счет, показала хорошую игру в матче с командой России на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил игрок национальной команды Богдан Павенский.

В понедельник сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 9:1 во втором матче Универсиады.

"Соперник показал хорошую игру, хорошие скорости, так что, считаю, счет не по игре, немного повезло нам. Считаю, что сегодня комбинационная игра была лучше, чем в предыдущем матче. С каждой игрой мы будем привыкать больше, игра будет лучше и лучше. Опасаемся, конечно, шведов, готовимся максимально к ним, настраиваемся", - заявил Павенский.

В следующей игре, которая пройдет 6 марта, россияне сыграют со сборной Финляндии. "Финны - сильные соперники, может быть, даже не хуже, чем шведы. Мы настраиваемся на каждый матч, на максимальные скорости, неважно, шведы это, норвежцы, финны или еще кто-то. Волнения нет, трибуны, наоборот, придают уверенность, очень приятно, спасибо болельщикам", - добавил хоккеист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.