Хоккеист Ган: сборная России по бенди улучшит свою игру к финалу Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею с мячом через матчи находят взаимопонимание, к финалу XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске с командой все будет отлично. Об этом журналистам заявил игрок национальной команды Сергей Ган.

В понедельник сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 9:1 во втором матче Универсиады.

"Сегодняшняя игра далась нам полегче, чем со сборной Казахстана (россияне выиграли со счетом 9:1 - прим. ТАСС), тот матч был тяжелее, более нервным, потому что это была наша первая игра, мы присматривались и притирались друг к другу. Сейчас потихоньку начинаем наигрывать связки - что-то получается, а в чем-то нам еще надо доработать взаимопонимание. Конечно, еще есть шероховатости в игре, но от этого никуда не деться, потому что мы провели только второй матч. Будем стараться лучше реализовывать свои моменты", - заявил Ган.

"Сейчас отдохнем, поговорим друг с другом, думаю, что к финалу все будет отлично", - добавил он.

В следующем матче, которая пройдет 6 марта, россияне сыграют со сборной Финляндии. "Календарь хороший, так как сначала мы играем с более слабыми соперниками. Сборная Казахстана играет в один хоккей, близкий к русскому, а команда Норвегии - в другой, можно сказать, зарубежный. Главный тренер [Ильяс Хандаев] перед матчем сказал нам, что норвежцы играют жестко, с ними нельзя сближаться, нужно больше играть в пас с партнерами, играть шире, не сбиваясь на действия в середине поля", - заключил хоккеист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.