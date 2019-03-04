Чистяков: хоккеистки РФ будут играть с американками на Универсиаде только за победу

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею будет играть в следующем матче с командой США на Универсиаде в Красноярске только на победу. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Алексей Чистяков после победы над сборной Японии.

В понедельник женская сборная России по хоккею обыграла японок со счетом 8:1 в третьем матче зимней Универсиады.

"Сборная Японии сегодня выглядела предпочтительнее, чем наши предыдущие соперницы, заставили нас играть на скоростях - темпы выросли. Все идет по плану, но есть моменты, которые нужно подтянуть. Защитники пока затягивают начало атаки, и хотелось бы прибавлять в концовке. Но в целом игру показывают неплохую", - сказал тренер.

"Теперь готовимся к матчу с американками, будем играть только на победу. Наши сегодняшние соперницы японки ранее обыграли эту команду, но в данном случае это ни о чем не говорит - на данном этапе любая команда может обыграть любую. Плюс североамериканские команды недооценивать нельзя, мне удалось увидеть один их матч - это неплохой коллектив", - рассказал Чистяков.

Сборная России впервые на турнире пропустила шайбу, ранее российские хоккеистки разгромили команды Швейцарии (10:0) и Китая (13:0).

Матч со сборной США россиянки проведут 6 марта.