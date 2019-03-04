Фристайлистка Спиридонова боялась подвести команду в соревнованиях по лыжной акробатике

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Кристина Спиридонова боялась подвести Станислава Никитина, вместе с которым выступала в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Спиридонова ошиблась при приземлении в нескольких попытках, но оценки за прыжки Никитина позволили команде суммарно опередить другую российскую команду и завоевать серебряные медали Универсиады. Россияне Любовь Никитина и Максим Буров стали третьими, золотые награды выиграли белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков.

"Эта медаль только благодаря Станиславу, в первую очередь поздравляю его. В команде прыгать сложнее, очень переживала, не хотела подвести Стаса, - рассказала Спиридонова. - Немного опустошена после выступления, но настроена работать. Поняла, что нужно больше работать, будем стараться".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.