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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлистка Спиридонова боялась подвести команду в соревнованиях по лыжной акробатике

Спортсмены завоевали серебро в командных соревнованиях
Кристина Спиридонова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кристина Спиридонова
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Кристина Спиридонова боялась подвести Станислава Никитина, вместе с которым выступала в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Спиридонова ошиблась при приземлении в нескольких попытках, но оценки за прыжки Никитина позволили команде суммарно опередить другую российскую команду и завоевать серебряные медали Универсиады. Россияне Любовь Никитина и Максим Буров стали третьими, золотые награды выиграли белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков.

"Эта медаль только благодаря Станиславу, в первую очередь поздравляю его. В команде прыгать сложнее, очень переживала, не хотела подвести Стаса, - рассказала Спиридонова. - Немного опустошена после выступления, но настроена работать. Поняла, что нужно больше работать, будем стараться".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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