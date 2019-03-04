Фристайлист Никитин настраивался хорошо выступить в командных соревнованиях на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Станислав Никитин настраивался максимально хорошо выступить в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всероссийских студенческих играх. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Никитин в команде с Кристиной Спиридоновой завоевал серебряную медаль Универсиады. Россияне Любовь Никитина и Максим Буров стали третьими, золотые награды выиграли белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков.

"Выступление оцениваю хорошо, сделал все, что мог. Видел, что Кристина ошиблась, и настраивался на максимум, понимал, что нужно сделать прыжок максимально хорошо, и у меня все получилось, - рассказал Никитин. - Это мои вторые командные соревнования, до этого я прыгал их на чемпионате мира, где у нас была бронзовая медаль. На чемпионате мира два прыжка я сделал хорошо, а потом ошибся, и из-за меня команда упала на третье место, но здесь я отработал максимально".

На чемпионате мира Никитин выступал в команде с Максимом Буровым и сестрой - Любовью Никитиной.

"Не знаю, проще было бы прыгать вместе с сестрой или нет. Я сейчас также стоял и болел за нее, хотя она и была в другой команде. Вряд ли бы что-то изменилось, если бы мы прыгали за одну команду", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.