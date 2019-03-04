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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлистка Никитина надеялась завоевать золотую медаль в командных соревнованиях

Спортсменка вместе с Максимом Буровым завоевала бронзу
Любовь Никитина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Любовь Никитина
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Любовь Никитина надеялась завоевать золотую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Никитина и Максим Буров стали третьими, в финальной попытке Буров допустил ошибку при приземлении. Золотые награды выиграли белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков, второе место заняли россияне Станислав Никитин и Кристина Спиридонова.

"За команду всегда страшнее выступать, потому что ты можешь подвести товарищей, это очень волнительно. Очень сильно переживала за Максима. Надеялась на первое место, тем более что всю тренировку и предварительные прыжки Максим хорошо отпрыгал, но ничего, будем работать дальше. Довольна тем, что завоевала две медали Универсиады, но надо стремиться на первое место", - сказала Никитина.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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