Фристайлистка Никитина надеялась завоевать золотую медаль в командных соревнованиях

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Любовь Никитина надеялась завоевать золотую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Никитина и Максим Буров стали третьими, в финальной попытке Буров допустил ошибку при приземлении. Золотые награды выиграли белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков, второе место заняли россияне Станислав Никитин и Кристина Спиридонова.

"За команду всегда страшнее выступать, потому что ты можешь подвести товарищей, это очень волнительно. Очень сильно переживала за Максима. Надеялась на первое место, тем более что всю тренировку и предварительные прыжки Максим хорошо отпрыгал, но ничего, будем работать дальше. Довольна тем, что завоевала две медали Универсиады, но надо стремиться на первое место", - сказала Никитина.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.