Хандаев: игроки сборной России по бенди планомерно готовятся к решающим матчам Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с мячом планомерно готовится к решающим матчам XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Ильяс Хандаев.

В понедельник сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 9:1 во втором матче Универсиады. В стартовой встрече турнира россияне с таким же счетом победили сборную Казахстана.

"Бывают такие моменты, что ребята заигрываются или отвлекаются на контроль мяча, кто-то не выдерживает нагрузки в вечернюю игру, но мы довольны игроками. Скандинавские команды исповедуют примерно один стиль, кто- то лучше, кто-то хуже, поэтому мы были ко всему готовы. Для нас было важнее, как мы выглядим против скандинавской манеры игры. Никакой расслабленности у ребят не заметно, все понимают, что главные матчи впереди, мы планомерно к ним идем", - заявил Хандаев.

"Бывает, что у ребят проскакивает желание поберечь себя, не добежать, но что сделать, человек слаб по своей натуре. Но мы просим ребят, они стараются, но никуда от этого не деться. Ребята с каждой игрой будут лучше друг друга чувствовать, лучше выполнять указания тренерского штаба", - добавил он.

В следующем матче, которая пройдет 6 марта, россияне сыграют со сборной Финляндии. "Финны - очень жесткая команда, неуступчивая. Это в их традициях, они всегда были этим сильны", - подчеркнул специалист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.