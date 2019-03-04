Путин поздравил шестерых российских победителей Универсиады-2019

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил шестерых российских спортсменов, выигравших золотые награды в первые два дня зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Сборная России завоевала 17 наград во второй медальный день Универсиады

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Поздравления от главы государства получили биатлонисты Никита Поршнев и Наталья Гербулова, сноубордистка Кристина Пауль, победитель соревнований по спортивному ориентированию на лыжах в спринте Владислав Киселев, лыжница Алиса Жамбалова и фристайлист Максим Буров.

Путин также пожелал атлетам новых успехов.

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после второго медального дня зимней Универсиады. В активе россиян 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Универсиада завершится 12 марта.