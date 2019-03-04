Тренер ХК "Трактор" Тертышный не имеет претензий к своим игрокам после вылета из плей-офф

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Игроки челябинского "Трактора" показали хорошую самоотдачу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским "Автомобилистом", и претензий к ним нет. Такое мнение высказал журналистам исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный.

"Трактор" в понедельник проиграл на своей площадке "Автомобилисту" со счетом 3:4 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу екатеринбургского клуба. "Автомобилист" вышел во второй раунде плей-офф КХЛ впервые в истории.

"Ребята сделали все, что могли, претензий к ним у меня нет. Была хорошая самоотдача. Мы понимали, что соперник серьезный. В итоге выиграл сильнейший", - сказал Тертышный.

Он добавил, что команда теперь будет готовиться к следующему сезону. "Завтра в 12:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) соберемся с ребятами и руководством и после этого объявим о дальнейшем", - отметил он.

"Матч был очень тяжелый, много было страстей на льду. Команды проявляли характер, игра была мужская. Мы со своей стороны нашли силы переломить ситуацию", - сообщил журналистам главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

Пары соперников по второму раунду Кубка Гагарина определятся позднее. Ранее стадию первого раунда также преодолел омский "Авангард", обыгравший казанский "Ак Барс" (4-0).