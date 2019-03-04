Тренер Понгильский: ответственность повлияла на фристайлиста Никитина на Универсиаде

Российская команда в составе Кристины Спиридоновой и Станислава Никитина завоевала серебро командных соревнований, в воскресенье Никитин не смог побороться за медали в индивидуальных соревнованиях из-за ошибки на приземлении. Третье место в командных соревнованиях заняли Любовь Никитина и Максим Буров, победителями стали белорусские спортсмены Александра Романовская и Артем Башлаков. В индивидуальных соревнованиях днем ранее Буров выиграл золотую медаль, Никитина стала второй.

"Если говорить о результатах всей команды на Универсиаде, то они молодцы, есть над чем работать, но все будет. На Стаса Никитина сегодня повлияла ответственность из-за того, что он выступал в команде. На чемпионате мира в командных соревнованиях ребята стали бронзовыми призерами, потому что ошибся Стас, это у него, наверное, отложилось в голове, и сегодня он отработал по полной программе, молодец. Это олимпийская дисциплина, будем пробовать разные команды, подбирать, чтобы ребята на Олимпиаде боролись за медали и в этом виде", - сказал Понгильский.

"У Максима была сегодня ошибка в отходе, немного поторопился, надо было потянуться наверх, и было бы совсем другое вращение, сделал бы так, как делал до этого. Чуть-чуть поторопился, из-за этого его сильно вращало и он не смог остановиться. Была мысль поставить вместе Стаса и Любу Никитиных, а Максима в команду с Кристиной, потому что Кристина пока менее стабильна, а Буров вчера все сделал уверенно. Но в последний момент решил сделать по-другому", - рассказал тренер.

Специалист добавил, что Спиридоновой, ставшей шестой в индивидуальных соревнованиях, пока не хватает натренированности.

"Кристина пока выступает после травмы и практически пропустила весь сезон, это для нее всего лишь второй старт, начала она с московского этапа Кубка мира две недели назад. Просто не хватило напрыганности, натренированности, - отметил специалист. - Люба Никитина молодец сегодня, можно сказать, что именно она со своей программой тащила свою команду в финале. Нам с ней надо сделать переход с двойных на тройные прыжки, планируем его сделать в следующем году".