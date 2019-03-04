Хоккеист Семин: "Витязь" рассчитывал подольше поиграть в плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Игрокам "Витязя" хотелось подольше поиграть в Кубке Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал нападающий подмосковной команды Александр Семин.

"Витязь" уступил в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА со счетом 1:3 и проиграл в серии до четырех побед - 0-4. Семин, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге, является одним из лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате.

"Хоккей - это игра, побеждает сильнейший, значит, где-то не доработали сегодня, что-то еще упустили, ЦСКА оказался сильнее, но ничего страшного, всякое бывает. Себя я никак не оцениваю, задачу выполнили, попали в плей-офф, хотелось бы подольше задержаться здесь, но что есть, то есть", - сказал Семин.

Контракт 35-летнего форварда, двукратного чемпиона мира, с "Витязем" истекает в конце апреля. "Дальше видно будет, пока ничего не могу сказать по этому поводу", - отметил он.

"Витязь" участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина второй раз. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0-4.