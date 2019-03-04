Тренер Никитин: ЦСКА потратил много сил на серию плей-офф КХЛ с "Витязем"

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА потерял большое количество сил и эмоций в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина против подмосковного "Витязя". Об этом журналистам сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА в гостях обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Подольске. Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА. Армейцы сыграют во втором раунде в седьмой раз.

"Хочу поблагодарить "Витязь" за хорошую серию, счет 4-0, но все игры были тяжелые. Команда хорошо и организованно играла, мы потратили много сил и эмоций, поэтому довольны, что закончились эти четыре матча, - сказал Никитин. - Не все получалось, но самоотдача и желание у ребят присутствовало, поэтому получилось переиграть команду. Мы сделали первый шаг, будем биться дальше".

Никитин отметил, что не следит за возможными соперниками в 1/4 финала. "Мы следили только за серией ЦСКА - "Витязь", нет смысла следить за кем-то еще и забегать вперед", - сказал он.

"Тяжело играть, когда у тебя преимущество"

Никитин рассказал, что на небольшое игровое время защитника ЦСКА Михаила Пашнина повлияла болезнь. "Пашнин болел, вернулся, когда серия уже началась. В третьей игре он отыграл достаточно времени, два матча подряд пока он не готов играть, но у него есть время подготовиться", - подчеркнул он.

"Сейчас трудно говорить о том, кто сыграет в воротах дальше. Перед каждой игрой мы меняем вратаря, но Ларс Юханссон в обойме и его класс нам понятен. Сейчас Илья Сорокин играл, в третьем матче он достаточно работал, чтобы задуматься об отдыхе, а так он был в тонусе, и мы посчитали, что должен играть Илья", - сказал Никитин.

"Все матчи счет не отражают, но мы довольны тем, что такие матчи были, приходилось преодолевать себя, преодолевать организованную оборону - это были не проходные игры. Тяжело ребятам объяснять, когда преимущество приличное, каждая игра тебя держит в тонусе. Мы не загадывали дальнейшие планы, еще есть время, поработаем", - заключил Никитин.

"Витязь" способен выиграть матч плей-офф КХЛ в ближайшем будущем"

"Витязь" участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина второй раз. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0-4.

"Поздравляю ЦСКА с победой, хотим пожелать дальнейших успехов в плей-офф, хорошей игры, - сказал главный тренер "Витязя" Валерий Белов. - Что касается нашей команды, на данный момент "Витязь" сделал все, что мог, но, к сожалению, не получилось выиграть хотя бы одну игру. В своей истории ни разу "Витязь" еще не выигрывал в плей-офф, но я думаю, что в ближайшем будущем это все-таки произойдет. Но если говорить о плей-офф, то "Витязь" намного лучше выглядел, чем два года назад, в этом плане мы набираемся опыта и маленький шаг мы сделали".

Белов отметил, что "Витязь" попал в плей-офф в первую очередь своими силами. "В плей-офф мы вошли своими силами, набрали на очко больше, чем ближайший соперник. Что касается сезона - всегда хочется большего, мы на большее рассчитывали, повыше место занять, потому что выйти на ЦСКА - не самое приятное. В последнем выезде, когда казалось, что все было решено, что-то сломалось и смазали концовку, можно сказать, что и благодаря армейцам поборолись", - добавил Белов.

"Конечно, хотелось большего, не все получилось, но первая задача решена была - попадание в плей-офф. Но хотели выиграть хотя бы одну игру в Подольске, в третьей игре были близки к этому, были шансы, но не получилось. Будем двигаться дальше, самоотдача хорошая была", - заключил тренер.

Пары соперников в 1/4 финала определятся позднее.