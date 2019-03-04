Уланов: хоккеисты "Спартака" не сложили руки и показали характер в матче плей-офф со СКА

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" проявили характер и не сложили руки в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА. Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Игорь Уланов.

В понедельник "Спартак" уступил петербургскому клубу со счетом 2:3 в овертайме. За пять минут до окончания основного времени красно-белые проигрывали со счетом 0:2, но сумели отыграться в течение 21 секунды. Счет в серии до четырех побед стал 2-2, обе команды одержали по две выездные победы.

"Хочу поблагодарить ребят за их отдачу, характер. Они не сложили руки, интрига продолжается, видимо, на выезде команды играют лучше. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, она чувствуется. Гол пропустили в овертайме, это не очень приятно", - сказал Уланов.

Главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что не давал своей команде задания играть на удержание счета по ходу третьего периода. "Серия до двух побед, готовимся к следующей игре. Работаем над концовками, задания откатываться не было", - отметил Воробьев.

Пятый матч серии состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.