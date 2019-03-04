Президент ХК "Витязь" недоволен итогами сезона в КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Президент "Витязя" Михаил Головков остался недоволен итогами прошедшего сезона для подольской команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сказал журналистам.

"Витязь" не смог пройти дальше первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Подольский клуб проиграл все четыре матча в серии московскому ЦСКА.

"Итогами сезона я не удовлетворен, потому в плей-офф нас, можно сказать, "завезли", - сказал Головков. - С февраля мы выиграли только одну игру, поэтому не вижу поводов радоваться. Играли в плей-офф неплохо, могли забить сегодня, но выигрывает тот, кто больше забивает. За сезон ставлю команде троечку".

Головков вспомнил игру "Витязя" в плей-офф в сезоне-2016/17. "Тогда мы по-другому попали в плей-офф, попали на СКА, а они в том сезоне были машиной, выиграли Кубок Гагарина. В этом сезоне мы сами себя загнали в тупик и оказались на восьмом месте, могли бы и гораздо выше быть. Я считаю, что СКА того года были сильнее, чем ЦСКА сейчас", - добавил Головков.

Президент клуба отметил, что контракты закончились у всего тренерского штаба. "Задача была выйти во второй раунд плей-офф, ее не выполнили. Я буду думать, решать, по горячим следам ничего говорить не буду", - сказал Головков.

Он подчеркнул, что назначение Александра Медведева на пост президента ФК "Зенит" никак не повлияет на сотрудничество с генеральным спонсором. "Мы предоставили финансовые гарантии, поэтому у нас все продолжается. Сотрудничество с "Газпромэкспорт" продлевается каждый год", - сказал Головков.