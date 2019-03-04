Кулик: хоккеисты "Спартака" не уступают СКА по игре в равных составах в серии плей-офф

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" не проигрывают СКА при игре в равных составах по ходу серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Евгений Кулик.

В понедельник "Спартак" уступил СКА со счетом 2:3 в овертайме. За пять минут до окончания основного времени красно-белые проигрывали со счетом 0:2, но сумели отыграться в течение 21 секунды. Первую шайбу в составе хозяев забросил Кулик. Счет в серии до четырех побед стал 2-2, обе команды одержали по две выездные победы.

"Сегодня неплохо и дисциплинированно играли в обороне, в равных составах опять не уступали, обидно, что так закончилось. Будем работать над большинством, у нас впереди еще есть игры, надеюсь, еще забьем. Счет в серии 2-2, вся игра впереди", - отметил Кулик.

Чуть более чем за минуту до окончания третьего периода Кулик получил двухминутное удаление за задержку соперника клюшкой в то время, когда "Спартак" играл в большинстве. "У СКА хорошие подвижные нападающие, иногда за ними тяжело успеть, приходится фолить, ничего не поделаешь. Фол лучше, чем выход один на один с вратарем", - сказал хоккеист.

Автор победной шайбы защитник Давид Рундблад признался, что не помнит, когда забивал такие важные голы и отметил хорошую командную игру СКА. "Была тяжелая игра, "Спартак" - очень хорошая команда, они реализовали большинство, нужно было не поддаться панике после второй пропущенной шайбы, и нам это удалось, получилось повернуть игру и победить. [Вратарь] Магнус Хелльберг сегодня сыграл хорошо, отразил много опасных бросков, две шайбы, которые он пропустил, были заброшены великолепными бросками", - отметил Рундблад.

Пятый матч серии состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.