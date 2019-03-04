Хоккеист "Витязя" Головков считает, что команда провела неоднозначный сезон в КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Подольский "Витязь" провел неоднозначный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Игорь Головков.

В понедельник "Витязь" уступил ЦСКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 1:3 и проиграл в серии до четырех побед - 0-4.

"Сегодня начали неудачно, тяжело у ЦСКА отыграть две шайбы, - сказал Головков. - Во втором периоде одну забили, были моменты сравнять счет, но пропустили за минуту до конца, да и в третьем периоде были моменты. ЦСКА - классная, хорошая команда, тяжело отыгрываться у них, нужно первыми забивать, а мы только в одной игре первыми забросили. Пожелаем им удачи, это достойная Кубка Гагарина команда, посмотрим, что будет дальше".

"Какой-то неоднозначный сезон, в принципе, в плей-офф вышли, задачу выполнили, но могли бы повыше двигаться в регулярном чемпионате, выйти на другую команду и иметь больше шансов. Тяжело по горячим следам оценивать, нужно посидеть, подумать. Думаю, тренерский штаб и руководство даст нам оценку", - добавил Головков.

"Жизнь для "Витязя" не заканчивается"

Вратарь "Витязя" Александр Самонов, который провел в воротах команды в плей-офф два матча, после игры отметил, что считает этот сезон неудачным для себя.

"Выиграть не получилось, просто где-то не фартило, поэтому так сложилось. Моменты были, но вратарь у них хорошо сыграл. Наверное, неудовлетворительно оцениваю сезон для себя, а для команды он получился хорошим - ребята хорошо играли, бились, вышли в плей-офф, немножко не повезло где-то. Но ничего, жизнь не заканчивается на этом - идем дальше", - сказал Самонов.

"Витязь" участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина второй раз. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0-4.