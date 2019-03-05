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КХЛ

Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике "Спартака" перед голом СКА в овертайме

Форвард СКА Ярно Коскиранта во время атаки команды выбил клюшку у игрока "Спартака" Ярослава Дыбленко, что запрещено правилами

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол. Такое мнение он высказал ТАСС.

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СКА обыграл "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина на выезде со счетом 3:2 в овертайме. Перед голом Коскиранта во время атаки СКА выбил клюшку у Дыбленко, что запрещено правилами.

"Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником "Спартака" Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафиксированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду, - сказал Анисимов. - Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает. С учетом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча "Спартак" - СКА, им было принято такое решение в ту секунду".

Счет в серии между СКА и "Спартаком" 2-2, пятый матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

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