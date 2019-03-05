Тренер Хромых: рооссийским хоккеистам необходимо улучшать реализацию в матчах Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Реализация голевых моментов является проблемой мужской сборной России по хоккею на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Владислав Хромых.

Во вторник сборная России обыграла команду США со счетом 3:2 в третьем матче группового этапа Универсиады.

"Думаю, сегодня была интересная для болельщиков игра. Мы неплохо начали, но, к сожалению, грубейшие ошибки привели к тому, что американцы сравняли счет. Нужно отдать должное ребятам, руки не опустили, забили быстрый гол в третьем периоде и довели дело до победы. Будем улучшать реализацию, пока она оставляет желать лучшего, работаем на тренировках, думаю, должно прорвать", - заявил Хромых.

Главный тренер сборной США Роджер Грилло отметил высокий уровень квалификации игроков соперника. "Была очень хорошая игра, сборная России - квалифицированная команда, которая играла очень активно. Было приятно за ними наблюдать, я под очень большим впечатлениям от их игры. Слегка разочарован итогом, наш вратарь сыграл прекрасно, он дал нам возможность остаться в игре, поздравляю сборную России и желаю ей успеха по ходу турнира", - сказал он.

В следующем матче 7 марта российские хоккеисты сыграют с командой Венгрии. В этот же день американцы встретятся со словаками. Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.