Хоккеист Кудако: сборной России рано задумываться о плей-офф Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российским хоккеистам еще рано задумываться о плей-офф турнира на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил защитник команды Вадим Кудако.

Во вторник сборная России обыграла команду США со счетом 3:2 и одержала третью победу подряд на турнире.

"При счете 2:0 просто расслабились немножко и тут же получили два гола, в итоге это нас заставило собраться, смогли забить третью и выиграть, хорошо, что взяли три очка. Конечно, мы сами все понимали, но и тренер немного покричал во втором перерыве, ему надо было настроить нас на третий период. О плей-офф пока не думаем, у нас впереди еще матчи группового этапа, нужно все выигрывать и выходить с первого места. Не будем преждевременно говорить про финал, нам нужно сыграть осторожно, чтобы не было такого, как сегодня во втором периоде", - сказал Кудако.

Кудако выступает за череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". "Турнир на Универсиаде хороший, но в КХЛ, понятное дело, класс повыше. Тут дополнительной мотивации не нужно, мы представляем сборную, тем более на домашней Универсиаде", - отметил игрок.

В следующем матче, который пройдет 7 марта, российские хоккеисты сыграют с командой Венгрии. Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.