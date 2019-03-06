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Эстафета огня Зимней универсиады-2019

Биатлонистка Казакевич расстроена, что промахи не дали ей побороться за золото Универсиады

По итогам спринтерской гонки спортсменка заняла второе место

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич сожалеет, что два допущенных промаха в стойке помешали ей побороться за золото в спринте на Универсиаде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

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Весь пьедестал в женском спринте заняли россиянки. Победу одержала Екатерина Мошкова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды с двумя промахами. Второе место заняла Казакевич (отставание 2,9 секунды; 3 промаха), третье - Тамара Воронина (+24,7; 2).

"Конечно, от серебряной награды испытываю самые приятные ощущения, но мне очень жаль, что я не справилась со стрельбой в положении стоя - эти два промаха не позволили мне побороться за золото. И ветер тут не виноват, это были мои собственные ошибки", - рассказала Казакевич.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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Эстафета огня Зимней универсиады-2019
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