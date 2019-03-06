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Этап "Бриллиантовой лиги" в Риме будет первым зарубежным стартом Сидоровой в летнем сезоне

Россиянка является обладателем лучшего результата сезона в мире
Анжелика Сидорова Станислав Красильников/ТАСС
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Анжелика Сидорова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница зимнего чемпионата Европы - 2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова откроет летний международный сезон этапом "Бриллиантовой лиги" в Риме, который состоится 6 июня. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

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27-летняя Сидорова является обладателем лучшего результата сезона в мире, в феврале на турнире в Мадриде она покорила планку на высоте 4,91 метра. В начале марта россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, выиграла чемпионат Европы в помещении с результатом 4,85 м.

"Первый международный старт летнего сезона у Сидоровой запланирован на 6 июня. Это будет этап "Бриллиантовой лиги" в Риме. На этап в Шанхай (18 мая) Сидорова не поедет", - сообщил Воронков.

Главным стартом летнего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

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