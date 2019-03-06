Выступление на Универсиаде помогло Поршневу войти в состав биатлонной сборной России на ЧМ

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Успешное выступление на Универсиаде в Красноярске позволило российскому биатлонисту Никите Поршневу пробиться в состав сборной России на чемпионат мира в Эстерсунд. Об этом спортсмен, который после гонки преследования 7 марта вылетает в расположение сборной, рассказал журналистам.

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

В среду победу в спринте одержал Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию 10 км за 25 минут 01,2 секунды с двумя промахами. Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 8,7 секунды; 0 промахов), третье - Поршнев (+10,03; 1). На чемпионат мира отправятся Латыпов и Поршнев.

"Последние месяцы подготовки мы работали к чемпионату Европы, две недели были в горах в Италии. А уже на чемпионате Европы после последней гонки мне сказали, что у меня есть шанс попасть на чемпионат мира, но нужно удачно выступить на Универсиаде", - рассказал Поршнев.

В спринте Поршневу пришлось непросто: "К концу силы закончились - шел на морально-волевых. Трасса короткая - быстро начали, время терять нельзя было".

Поршнев ранее победил в Красноярске в индивидуальной гонке на 20 км.

Чемпионат мира в шведском Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.