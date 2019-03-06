Шесть комплектов наград будет разыграно в пятый соревновательный день Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Пятый соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске включит в себя розыгрыш шести комплектов медалей. Болельщики узнают победителей в соревнованиях по биатлону, фигурному катанию, лыжному ориентированию и горнолыжному спорту.

На трассе "Академии биатлона" пройдут две гонки преследования, где наибольшие шансы на победу имеют россияне, которые единолично первенствовали в спринте. Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина у женщин, а также Эдуард Латыпов, Дмитрий Иванов и Никита Поршнев у мужчин уйдут на трассу с гандикапом, отыграть который соперникам будет сложно. Латыпов и Поршнев постараются завершить Универсиаду на мажорной ноте, так как после гонки они отправятся на чемпионат мира в Швецию.

В лыжном ориентировании состоится спринтерская смешанная эстафета. На трассу комплекса "Радуга" выйдут 19 команд из 12 стран. Четные этапы побегут мужчины, а нечетные - женщины. Каждый из участников должен преодолеть по три этапа, россияне имеют здесь шансы на самые высокие места.

Наиболее ожидаемые соревнования дня пройдут на льду "Платинум-Арены", где свои произвольные программы продемонстрируют мужчины-одиночники и спортивные пары, также начнут борьбу танцевальные дуэты. После короткой программы в лидерах находятся россияне Максим Ковтун и Александр Лазукин, конкуренцию им составит итальянец Маттео Риццо. В соревнованиях спортивных пар, вероятно, будет российский подиум, так как на турнир заявилось всего четыре дуэта, три из которых представляют сборную России. Именно они и лидируют после первого дня - компанию Анастасии Полуяновой и Дмитрию Сопоту составят Алиса Ефимова / Александр Коровин и Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов.

Горнолыжницы выявят сильнейшую по итогам заездов по двум разным трассам в дисциплине слалом-гигант. На старт выйдут сразу шесть россиянок - Анастасия Горностаева, Софья Крохина, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Кристина Крюкова и Милена Фокина. Очередной матч группового этапа проведут российские хоккеисты, которые на льду "Кристалл-Арены" встретятся с венграми. Утром керлингистки сыграют принципиальный матч против команды Канады, а мужская сборная России днем постарается обыграть чехов.

По итогам четырех медальных дней в активе сборной России 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей. Второе место в общекомандном зачете занимают южнокорейцы (6-2-4), третьи - швейцарцы (2-2-2). Универсиада завершится 12 марта.