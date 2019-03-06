Сборная России приблизилась к досрочной победе в медальном зачете Универсиады

После "серебряного" начала предыдущего соревновательного дня сборная России вновь взяла курс на победы. Биатлонистки Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина не оставили шансов соперницам в спринте и заняли весь пьедестал почета. Однако после завершения соревнований спортсменки больше говорили не о завоеванных медалях, а о промахах, допущенных на огневых рубежах.

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 19 наград в четвертый медальный день Универсиады в Красноярске и еще на шаг приблизилась к досрочной победе в общекомандном зачете турнира.

Следом за биатлонистами коллекцию медалей сборной России на текущей Универсиаде принялись пополнять лыжники. В женском спринте Христина Мацокина и Полина Некрасова завоевали серебро и бронзу соответственно, в соревнованиях у мужчин первенствовал Александр Терентьев, а Андрей Собакарев стал третьим. Изначально первым к финишу пришел российский лыжник Иван Якимушкин, но позднее он был дисквалифицирован за нарушение правил при прохождении одного из поворотов на дистанции.

После завершения соревнований Латыпов сообщил, что тренерский штаб сборной принял окончательное решение взять его и Поршнева на чемпионат мира в шведском Эстерсунде, и во многом на это повлияло выступление биатлонистов в Красноярске. "Хотя предварительные составы были объявлены, все решилось здесь, в Красноярске, я очень рад, - рассказал Латыпов. - Президент нашей федерации сообщил нам после индивидуальной гонки, нужно спокойно доехать, а дальше будет видно, все будет зависеть от тренерского штаба, дадут ли нам шанс выступить там".

"Здесь они фактически между собой соревнуются, поэтому это нельзя назвать каким-то приобретенным опытом, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. - Но они имеют возможность поймать скорость и уже с таким самочувствием и такими ощущениями подойти к чемпионату мира. Думаю, в этом есть небольшое преимущество относительно других спортсменов, хотя оно незначительное".

Не успели болельщики порадоваться успехам в женском биатлоне, как Эдуард Латыпов, Дмитрий Иванов и Никита Поршнев заняли пьедестал в мужском спринте. Прошло лишь два из пяти отведенных биатлону на Универсиаде в Красноярске соревновательных дней, однако уже сейчас можно смело утверждать, что россияне в этом виде спорта на текущих Студенческих играх не знают равных. Лишь в одной из четырех гонок биатлонистам сборной России не удалось завоевать все медали.

"Ощущения отличные, я очень рада, но все-таки хотелось бы выступать без промахов, - сказала победительница забега Мошкова. - И я не считаю, что причина им - ветер, хотя он и был сегодня. Гонка в целом прошла ровно, но сегодня я чувствовала себя тяжелее, чем накануне, работать до финиша пришлось на максимуме".

В беседе с журналистами Мацокина заявила, что не испытывает удовлетворения от серебряной медали Студенческих игр. "Честно говоря, нет чувства удовлетворения, сразу вспоминаю Александра Большунова [один из лидеров сборной России по лыжным гонкам] почему-то, я его сейчас очень сильно понимаю, - сказала спортсменка. - У нас был очень сильный полуфинал, очень быстрое время, я не успела восстановиться должным образом. Я выходила на старт с чувством усталости, тогда я поняла, что нужно держаться за Татьяной Алешиной, потом я накатила, и там получилась разборка, в которой мы пропустили соперницу из Чехии, но медаль есть, я рада".

Терентьев же признался, что был шокирован дисквалификацией Якимушкина. "Не хотел такую победу, все случилось неожиданно, - сказал он. - Я так и не понял, что произошло, я сам был в шоке, мы вышли на цветочную церемонию, где мне сказали, что я победил. Мы с Ваней еще не виделись, я расстроился, что так произошло".

Победы в сноуборде и фристайле

Успешным получилось выступление российских сноубордистов. Милена Быкова победила в женских соревнованиях в параллельном слаломе, а Наталья Соболева стала второй. У мужчин в аналогичной дисциплине золото завоевал Дмитрий Карлагачев, россиянин Дмитрий Сарсембаев принес сборной серебро.

Позднее фристайлистка Лана Прусакова завоевала золото в слоупстайле, Анастасия Таталина показала второй результат. В разговоре с ТАСС Прусакова заявила, что поддержка болельщиков придавала ей дополнительную мотивацию. "Это очень значимое соревнование не только для меня, но и для моего университета и региона, я очень рада тому, что смогла победить, - сказала спортсменка. - Сегодня было очень приятно, когда все болельщики нам хлопали, кричали и подбадривали, это безумно мотивирует".

Красивую точку в четвертом медальном дне поставили шорт- трекисты, для которых в среду Универсиада фактически завершилась. Женская сборная России выиграла эстафету, Екатерина Ефременкова стала третьей в забеге на 1000 м, а мужская команда завоевала серебро в своей эстафете.

"Я рада, что эти соревнования закончились на позитивной ноте, - сказала участница победной эстафеты Софья Просвирнова. - У меня был боевой настрой, просто так бывает, что не все складывается - и с забегом не очень повезло, лед не очень привычный. Я привыкла делать мощные, сильные толчки, но на этом льду они срываются".

Константин Ивлиев, в Красноярске завоевавший бронзу на дистанции 500 м и серебро в эстафете, признался, что доволен своим выступлением на Студенческих играх. "Я доволен этой наградой, считаю свое выступление на Универсиаде вполне успешным, мне все понравилось, я доволен своим бегом здесь, - сказал он. - Организация великолепная, как и атмосфера. Никаких экскурсий у нас не было, были одни тренировки, потому что мы приехали самые последние, входили в режим, с иностранцами особо не общались - мешал языковой барьер".

Старт состязаний фигуристов

В среду на льду "Платинум-Арены" состоялись первые соревнования Универсиады - 2019 по фигурному катанию, в рамках которых короткую программу представили одиночники и спортивные пары. По итогам дня в обеих дисциплинах лидерами идут россияне - Максим Ковтун, а также пара Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота. Компанию последним в лидирующей тройке составляют еще две российские пары: Алиса Ефимова и Александр Коровин, а также Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов соответственно, у мужчин вторым идет итальянец Маттео Риццо, третьим - россиянин Андрей Лазукин.

Если к победам в парном катании на Универсиаде российский болельщик успел привыкнуть, то к золотым медалям у одиночников - вряд ли. Если Ковтуну удастся успешно выступить в произвольной программе и сохранить первую позицию, он станет первым российским фигуристом за 16 лет, сумевшим завоевать золото на Студенческих играх. В последний раз россиянин выигрывал мужской турнир на Универсиаде в 2003 году в Италии, когда победу праздновал Алексей Василевский.

"Универсиада - самый необычный старт, на котором я был, - сказал Ковтун после своего выступления. - Испытал здесь очень приятные ощущения от крутой организации, отличного льда, болельщиков, здесь атмосфера праздника, дружелюбие. Хотя для всех это важный старт, все в прекрасном расположении духа".

Одним из самых ярких событий первого соревновательного дня в фигурном катании стал дебют на международных турнирах бразильца Лаерте Руана де Оливейры де Лимы. За свой прокат он получил лишь 12,41 балла, что является одним из худших результатов в истории. Однако спортсмен выглядел счастливым в момент объявления оценок, а позднее рассказал прессе, что начал заниматься фигурным катанием полтора года назад и очень доволен своим выступлением.

"Я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года, - рассказал фигурист. - Я очень доволен тем, что мне удалось приехать сюда и поучаствовать в Студенческих играх вместе с такими прекрасными спортсменами, на таком прекрасном катке. Хотя это было очень сложно, я очень сильно нервничал".

Фигурист также рассказал, что дома он тренируется на небольшой ледовой арене: "Дома у нас совсем маленький каток, а каток Универсиады просто огромный! Это было прекрасным опытом для меня".

Женская сборная России по бенди вышла в финал

Высокими результатами отметились женская и мужская сборные по хоккею с мячом. Женская команда разгромила американок в полуфинале со счетом 10:1 и пробилась в финал турнира, где встретится со сборной Швеции. Мужская сборная одержала крупную победу над финнами (8:1), гарантировав себе участие в плей-офф. Женская сборная по хоккею с шайбой разгромила команду США (10:0) и также досрочно пробилась в плей-офф. А вот в мужском керлинге дела обстоят хуже - россияне в среду уступили норвежцам (2:11) и швейцарцам (5:7).

"Сегодня получилась игра у многих наших хоккеисток, забили красивые голы, - сказал главный тренер сборной по хоккею с шайбой Алексей Чистяков. - Пока на этом турнире это была лучшая игра, не обращаем внимания на результативность, главное для нас - содержание игры".

По итогам четвертого медального дня в активе сборной России 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей. Второе место в общекомандном зачете занимают южнокорейцы (6-2-4), третьи - швейцарцы (2-2-2).

До завершения турнира спортсмены поборются за 27 комплектов медалей, при этом сборная Южной Кореи не претендует как минимум на шесть из них, так как спортсмены из этой страны не заявлены на соревнования по хоккею с мячом, хоккею с шайбой и лыжному ориентированию. Это значит, что уже в ближайшее время сборная России может досрочно выиграть медальный зачет домашней Универсиады. На прошлой зимней Универсиаде, которая прошла в 2017-м в Алма-Ате, сборная России выиграла общий зачет, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Студенческие игры в Красноярске завершатся 12 марта.