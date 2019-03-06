Футболисты "Урала" и "Спартака" сыграют в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

В первой игре команд, прошедшей 5 декабря на "Открытие-Арене", "Урал" не смог удержать победу, пропустив в добавленное ко второму тайму время - 1:1. Однако сейчас "Уралу" для выхода в полуфинал достаточно не пропустить и сыграть вничью. В четверг игра на "Екатеринбург-Арене" начнется в 17:00 мск, обслужит ее бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

В последний раз красно-белые побеждали в Екатеринбурге в октябре 2016 года (1:0), тот матч проходил еще на "СКБ- Банк Арене". Соперники уже встречались на стадионе, построенном к чемпионату мира, и тот матч в апреле прошлого года был одним из тестовых для него. Красно-белые под руководством Массимо Карреры тогда проиграли (1:2). В последних трех матчах, включая кубковый, уральская команда, которую тренирует четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" 44-летний Дмитрий Парфенов, одержала две победы.

В Екатеринбург красно-белые отправились без одного из основных полузащитников Александра Ломовицкого и пробивающегося в основу другого игрока средней линии Михаила Игнатова. По сообщению пресс-службы клуба, у Ломовицкого, сыгравшего против "Краснодара" (1:1) в последнем туре первый тайм, ушиб стопы, а у Игнатова - спазм мышцы бедра. Не поможет команде и защитник Илья Кутепов, который из-за двух желтых карточек, полученных в матчах на Кубок, пропустит встречу.

"Урал" в последнем матче, который также проводился на "Екатеринбург-Арене", уступил "Зениту" (0:1). В поединке со "Спартаком" хозяевам должны помочь в атаке пропускавшие последний матч Владимир Ильин и Андрей Панюков. Первый не играл из-за перебора желтых карточек, а лучший бомбардир команды Панюков не мог сыграть с лидером премьер-лиги по условиям арендного соглашения. В отсутствие обоих полноценный матч в последнем туре провел восстановившийся от травмы бывший форвард "Зенита" и "Спартака", обладатель Кубка УЕФА Павел Погребняк.

Победитель противостояния "Спартака" и "Урала" встретится в полуфинале с "Арсеналом" (Тула), который в среду в двухматчевой серии обыграл "Оренбург". Финал пройдет 15 мая на стадионе "Лужники". "Спартак" является трехкратным обладателем Кубка России (1994, 1998, 2003) и дважды играл в финале турнира (1996, 2006). Лучшим достижением "Урала" является выход в финал в 2017 году, где он уступил "Локомотиву" (0:2).