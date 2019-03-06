"Краснодар" начнет борьбу за выход в 1/4 финала футбольной Лиги Европы с "Валенсией"

"Краснодар" вышел в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв второе место с 12 очками в группе J, где также выступали испанская "Севилья" (12), бельгийский "Стандард" (10) и турецкий "Акхисар" (1). В чемпионате России команда Мурада Мусаева находится на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка после 18 туров и отставая от лидирующего "Зенита" на три балла. В первом после зимнего перерыва туре краснодарцы на выезде сыграли вничью со "Спартаком" (1:1). Ранее "Краснодар" вылетел из Кубка России, уступив "Ростову" (0:1).

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "Краснодар" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы на выезде сыграет с испанской "Валенсией". Встреча пройдет на стадионе "Месталья", вмещающем 55 тыс. зрителей, и начнется в 23:00 мск.

"Краснодар" во второй раз в своей истории вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

"Краснодар" выступает в Лиге Европы в пятый раз, в третий раз сумев преодолеть групповой этап турнира. Лучшего результата краснодарцы добились в сезоне-2016/17, когда вышли в 1/8 финала турнира, где дважды уступили испанской "Сельте" (1:2, 0:2). Краснодарский клуб ни разу не побеждал в гостевых матчах весенней стадии (две ничьи и два поражения).

Помимо "Севильи" (2:1, 0:3) и "Сельты", "Краснодар" встречался с испанским "Реал Сосьедадом" в раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2014/15. Российская команда в Испании уступила со счетом 0:1, а на своем поле разгромила соперника (3:0) и благодаря этому впервые в истории квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы.

"Валенсия" постарается продлить беспроигрышную серию

"Валенсия" заняла четвертое место в прошлом чемпионате Испании, что позволило команде напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В группе Н испанская команда финишировала на третьей позиции. "Валенсия" дважды уступила итальянскому "Ювентусу", в домашних матчах обыграв английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Янг Бойз", выездные игры против этих команд завершились с ничейным результатом.

В нынешнем сезоне "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 24 встречах. Испанская команда подходит к первому матчу с "Краснодаром", имея в активе беспроигрышную серию из 11 матчей во всех турнирах. Главным тренером является бывший наставник "Севильи" и "Вильярреала" Марселино Гарсия Тораль, который руководит "Валенсией" с мая 2017 года.

"Валенсия" в последний встречалась с российским клубом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, соперником испанской команды стал петербургский "Зенит". Испанский клуб потерпел поражения в обоих матчах - игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, а на своем поле "Валенсия" уступила - 2:3. Впервые "Валенсия" пересеклась с представителем России в 1998 году, когда в третьем раунде Кубка Интертото сыграла с ярославским "Шинником". Игра в Ярославле завершилась победой хозяев (1:0), но в ответном матче "Валенсия" взяла убедительный реванш (4:1).

В групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2002/03 "Валенсия" дважды разгромила московский "Спартак" в матчах группы В, обе встречи завершились со счетом 3:0 в пользу испанской команды. В групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2013/14 "Валенсия" встретилась с "Кубанью". Матч в Испании завершился вничью (1:1), а в Краснодаре уже победили гости (2:0).

На европейской арене наибольших успехов испанская команда достигла в начале 2000-х годов. "Валенсия" два сезона подряд выходила в финал Лиги чемпионов (2000, 2001), но сначала проиграла мадридскому "Реалу" (0:3), а на следующий год в серии пенальти уступила немецкой "Баварии" (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти). В сезоне-2003/04 "Валенсия" завоевала Кубок УЕФА, обыграв в финале французский "Марсель" (2:0).

С Черышевым, но без Гарая

В составе Валенсии выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за команду 27 матчей, отметившись четырьмя голами. Россиянин на правах аренды перешел в "Валенсию" в августе 2018 года, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат "Вильярреалу". Ранее Черышев на правах аренды выступал за "Валенсию" в 2016 году, тогда права на футболиста принадлежали мадридскому "Реалу".

Цвета "Валенсии" также защищает бывший игрок петербургского "Зенита" аргентинец Эсекьель Гарай. 32-летний защитник пропустит предстоящую встречу из-за травмы. Футболист перешел в "Валенсию" летом 2016 года, в нынешнем сезоне игрок провел 21 встречу в составе испанской команды и отметился одним голом. За петербургскую команду аргентинец выступал с 2014-го по 2016-й, в составе российского клуба он стал чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России.

Кроме того, "Валенсии" из-за дисквалификаций не помогут защитник Факундо Ронкалья и полузащитник Жоффре Кондогбья. В составе "Краснодара" дисквалифицирован полузащитник Маурисио Перейра, под вопросом участие в игре вратаря команды Станислава Крицюка, который пропустил все матчи после межсезонья из-за травмы.

"Валенсия" 10 раз встречалась в еврокубках с российскими командами: с "Шинником" в третьем раунде Кубка Интертото в 1998 году (4:1, 0:1), "Черноморцем" в 1/64 финала Кубка УЕФА в 2001 году (1:0, 5:0), "Спартаком" на первом групповом этапе Лиги чемпионов в 2002 году (3:0, 3:0), "Кубанью" на групповой стадии Лиги Европы в 2013 году (2:0, 1:1) и с "Зенитом" на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году (0:2, 2:3). "Краснодар" в Лиге Европы сыграл с представителями Испании шесть раз и все поединки были в рамках Лиги Европы: с "Реал Сосьедадом" в раунде плей-офф в 2014 году (3:0, 0:1), "Сельтой" в 1/8 финала в 2017 году (0:2, 1:2) и с "Севильей" на групповой стадии нынешнего розыгрыша турнира (2:1, 0:3).

Первый матч между "Валенсией" и "Краснодаром" будет обслуживать израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом. Ответная игра состоится 14 марта в Краснодаре.