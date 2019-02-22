"Краснодар" во второй раз в своей истории вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" пробились в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в двухматчевом противостоянии немецкий "Байер". Мяч, забитый в Леверкузене, и итоговая ничья со счетом 1:1 (результат первой игры - 0:0) помогли краснодарцам во второй раз в истории выйти в следующую стадию плей-офф турнира.

Состав гостей на ответный матч подвергся ряду изменений. В отличие от игры в Краснодаре, ворота в этот раз защищал Матвей Сафонов, которому через три дня исполнится только 20 лет. До встречи с "Байером" в его активе было пять игр за основу "Краснодара" - одна в Олимп - Кубке России, две в чемпионате страны, причем в этих матчах он пропустил лишь один мяч. Также Сафонов успел дебютировать и в еврокубках, проведя две встречи на групповом этапе нынешней Лиги Европы - со "Стандардом" (2:1) и "Акхисаром" (2:1).

Станислав Крицюк, у которого, по словам тренера команды Мурада Мусаева, были мышечные проблемы, даже не попал в заявку. На краю обороны оказался отбывший дисквалификацию Кристиан Рамирес, другой ключевой игрок команды, полузащитник Юрий Газинский, оказался в запасе, выйдя во втором тайме. У хозяев одна перестановка произошла в центре обороны, где вместо Свена Бендера появился Александр Драгович. В атаке Кевин Фолланд перешел на край, а в центре нападения оказался не игравший с первых минут в Краснодаре Лукас Аларио.

"Байер" в этом году отмечает 40-летие со дня первого сезона в Бундеслиге. По этому случаю клубный журнал написал статью, в которой упоминаются все игроки команды за 40 лет, выступавшие в национальных сборных. Увы, единственного за всю историю клуба россиянина Дмитрия Булыкина там нет, так как он в годы пребывания в "Байере" (2007-2008) уже за сборную России не играл. В клубном магазине можно было найти в продаже значки, выпущенные к первому матчу противостояния, но ко встрече в этот четверг таких значков представлено не было.

Сумасшедшее спасение Сафонова

Во время матчей еврокубков вместимость 30-тысячной арены уменьшают на несколько сотен мест. За 20 минут до игры трудно было представить, что будет аншлаг. Верхние ярусы стадиона пустовали, а на центральных трибунах виднелись проплешины. Повсюду бесплатно лежали предматчевые программки, и создавалось ощущение, что тираж буклета был явно больше, чем количество пришедших болельщиков.

По ходу встречи гостевой сектор "Краснодара" был громче на фоне скандирований фанатов "Байера". Стоит учесть, что поддержать гостей пришли многие русскоязычные жители окрестных мест. Всего матч посетили 16 тыс. зрителей.

"Что касается малой посещаемости, то сегодня был рабочий день. Также мы приучили болельщиков, что играем обычно в Лиге чемпионов. А этот турнир (Лига Европы - прим. ТАСС) менее интересен для них", - объяснил такое малое количество болельщиков главный тренер "Байера" Петер Бош.

Гости на старте матча выдали неплохой отрезок - они первыми упустили момент забить, когда Михаил Игнатьев не смог замкнуть прострел Виктора Классона. Затем "Байер" стал больше владеть мячом, однако по голевым моментам "Краснодар" лидировал. Стоит отметить эпизод, когда Вандерсон и Классон вдвоем выскочили на одного защитника, но швед после передачи бразильца не сумел переиграть голкипера хозяев Лукаша Градецкого. В ответ Сафонов тоже выручил свою команды, отразив мяч, посланный соперником с пяти метров.

Во втором тайме "Байер" также больше владел мячом, но "Краснодар" не планировал играть вторым номером. За 15 минут до конца встречи на поле вышел нападающий Магомед Шапи-Сулейманов - лучший бомбардир команды в этом межсезонье. За шесть минут до конца основного времени он забил со штрафного, который был назначен за нарушение на одном из самых полезных игроков "Краснодара" Маурисио Перейре. При этом уругваец чуть раньше получил предупреждение, из-за чего пропустит следующую игру, что станет ощутимой потерей для команды.

Однако через три минуты после гола гостей Чарлес Арангис сравнял счет. Хозяева пытались устроить штурм ворот Сафонова, но опасных ударов им нанести не удалось. "Краснодар" выстоял и во второй раз в своей истории вышел в 1/8 финала турнира.

Заслуженный вылет "Байера" из Лиги Европы

После игры Мусаев объяснил, за счет чего "Краснодар" сумел одержать победу по сумме двух матчей. "В первом тайме было много шансов забить мяч. Вторая половина осталась за "Байером", но мы выстояли и в концовке реализовали свою возможность отличиться. Считаю, что результата достигли за счет веры в себя и сплоченности команды на поле", - сказал он.

Объяснил специалист и появление в воротах Сафонова. "Как только стало понятно, что Крицюк получил травму, мы оказались перед сложным выбором. [Андрей] Синицын тоже является хорошим вратарем, но Сафонов предыдущими матчами и работой на поле заслужил право сегодня играть", - подчеркнул тренер.

Автор краснодарского гола Сулейманов вспомнил, что после забитого им мяча его команде пришлось еще тяжелее, чем раньше. "У них большие защитники шли вперед на угловые, которых у наших ворот было в последние минуты пять или шесть. Но мы выстояли, что показывает наш характер", - отметил нападающий.

Главный тренер "Байера" Петер Бош назвал вылет своей команды из еврокубков заслуженным. "Жаль, что мы подвели наших болельщиков, - сказал Бош. - У меня сегодня большое разочарование, хочется быстрее забыть эту игру. Сейчас даже думать не могу о предстоящей встрече с Дортмундом, который я тренировал раньше", - подчеркнул он.

Соперник "Краснодара" будет известен после жеребьевки в швейцарском Ньоне, которая состоится 22 февраля. Среди потенциальных команд, которые могут достаться российскому клубу, значатся три представителя Испании ("Валенсия", "Севилья" и "Вильярреал"), два представителя Англии ("Арсенал" и "Челси"), а также "Динамо" (Загреб), австрийский "Зальцбург", итальянские "Наполи" и "Интер", французский "Ренн", чешская "Славия", португальская "Бенфика", немецкий "Айнтрахт" и российский "Зенит".

Статистика игр российских клубов в 1/16 финала турнира в феврале

Первый раунд плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы полноценно в феврале впервые начал проводиться с сезона-2004/05. За всю историю еврокубков российские клубы 21 раз проходили стадию 1/16 финала Лиги Европы, матчи которых проводятся зимой.

В 2005 году ЦСКА на стадии 1/16 финала турнира, который стал для него победным, обыграл португальскую "Бенфику" (2:0, 1:1). В следующем году "Зенит" обыграл норвежский "Русенборг" (2:0, 2:1), а "Локомотив" уступил испанской "Севилье" (0:1, 0:2). В 2008 году "Зенит" стартовал в плей-офф успешного для него турнира, обыграв испанский "Вильярреал" (1:0, 1:2), а "Спартак" уступил "Марселю" (0:3, 2:0).

В 1/16 финала Кубке УЕФА в 2009 году прошли своих соперников ЦСКА и "Зенит", обыграв, соответственно, английскую "Астон Виллу" (1:1, 2:0) и немецкий "Штутгарт" (2:1, 2:1). После переименования турнира в Лигу Европы "Рубин" в феврале 2010 года обыграл израильский "Хапоэль" из Тель-Авива (3:0, 0:0). В 2011 году зимнюю стадию плей-офф прошли "Спартак" в поединке со швейцарским "Базелем" (3:2, 1:1), а "Зенит" - швейцарский "Янг Бойз" (1:2, 3:1). Вылетел только "Рубин", уступив голландскому "Твенте" (0:2, 2:2).

В 2013 году 1/16 финала преодолели все три российских клуба: "Анжи" обыграл немецкий "Ганновер" (3:1, 1:1), "Рубин" одолел мадридский "Атлетико" (2:0, 1:0), а "Зенит" - "Ливерпуль" (2:0, 1:3). В 2014 году "Анжи" обыграл бельгийский "Генк" (0:0, 2:0), а "Рубин" уступил испанскому "Бетису" (1:1, 0:2). В 2015 году столичное "Динамо" обыграло "Андерлехт" (0:0, 3:1), а "Зенит" - голландский ПСВ (1:0, 3:0).

В 2017 году в феврале из трех команд 1/16 финала преодолели две: "Ростов" обыграл чешскую "Спарту" (4:0, 1:1), а "Краснодар" - турецкий "Фенербахче" (1:0, 1:1). "Зенит" же уступил бельгийскому "Андерлехту" (0:2, 3:1).

В прошлом году в феврале играло четыре отечественные команды, и "Зенит" обыграл шотландский "Селтик" (0:1, 3:0), "Локомотив" - французскую "Ниццу" (3:2, 1:0), а ЦСКА - сербскую "Црвену Звезду" (0:0, 1:0). Проиграл только "Спартак" в противостоянии с испанским "Атлетиком" (1:3, 2:1). В нынешнем году успех отпраздновал "Зенит" в противостоянии с "Фенербахче" (0:1, 3:1) и теперь "Краснодар" в матче с "Байером".