Чемпионка мира Ласицкене в летнем сезоне планирует в основном выступать за рубежом

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в летнем сезоне планирует выступать преимущественно на заграничных турнирах, а в Россию приедет, возможно, только на чемпионат страны. Об этом Ласицкене сообщила в интервью ТАСС.

В начале марта в Глазго 26-летняя Ласицкене стала чемпионкой Европы в помещении.

"Скорее всего, в этом году мне не придется часто выступать дома, - сказала Ласицкене. - Но на чемпионате России я точно выступлю. Другие национальные турниры по датам будут совпадать с международными стартами, которым я по понятным причинам буду отдавать предпочтение. Там меня будет ждать острая конкуренция, что важно для подготовки к тем же Олимпийским играм".

Неоднократная чемпионка мира и Европы также собирается выступить на матчевой легкоатлетической встрече Европа - США, которая пройдет в середине сентября в Минске.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 24 по 27 июля в Чебоксарах.