Биатлонистка Павлова не ощущает, что в Эстерсунде проходит чемпионат мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Атмосфера на чемпионате мира в шведском Эстерсунде не соответствует уровню турнира. Такое мнение журналистам высказала российская биатлонистка Евгения Павлова, которая в четверг приняла участие в первой гонке чемпионата мира - смешанной эстафете.

Сборная России в дебютной гонке на чемпионате мира - 2019 заняла четвертое место. Соревнования в Эстерсунде продлятся до 17 марта.

"Мне кажется, что мы все еще находимся в состоянии переезда, непонятно, что происходит, лишь бы выйти и отбежать. Тут не так много болельщиков, как, к примеру, в Оберхофе или Рупольдинге. Такое ощущение, что именно там был чемпионат мира, а не здесь. Не чувствуется здесь атмосферы, которая была на том же чемпионате Европы", - сказала Павлова.

"Так что нет осознания, что находишься на чемпионате мира. Такое ощущение, что это простой этап Кубка мира. Мне кажется, что у всех так", - добавила она.

Для 25-летней Павловой этот чемпионат мира является первым в карьере.