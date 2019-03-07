Кононов: футболисты "Спартака" имели преимущество в игре с "Уралом", но не смогли забить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" имел преимущество в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом", но забить не смог. Об этом журналистам после матча сказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

В четверг "Урал" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в ответной встрече и прошел в следующий раунд турнира по итогам двухматчевого противостояния.

"Если оценивать игру в целом, то у нас было преимущество, я не видел опасных моментов со стороны "Урала". Нам нужно более точно играть в атаке. К сожалению, не забили, будем работать", - сказал он.

Кононов добавил, что ответственность за поражение лежит на всех, в том числе и на нем. "Надо нам больше уделять внимание [атаке], перестраиваться в тренировочном процессе, как доводить мяч до нападающих и реализовывать моменты", - отметил тренер.

Первый матч команд, который прошел 5 декабря в Москве, завершился со счетом 1:1. "Урал" в следующем раунде сыграет с тульским "Арсеналом". В другом полуфинале встретятся московский "Локомотив" и "Краснодар". В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде.