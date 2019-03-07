{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кононов: футболисты "Спартака" имели преимущество в игре с "Уралом", но не смогли забить

"Урал" обыграл "Спартак" в ответной игре 1/4 финала Кубка России и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующий раунд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" имел преимущество в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом", но забить не смог. Об этом журналистам после матча сказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

На эту тему
"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу

В четверг "Урал" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в ответной встрече и прошел в следующий раунд турнира по итогам двухматчевого противостояния.

"Если оценивать игру в целом, то у нас было преимущество, я не видел опасных моментов со стороны "Урала". Нам нужно более точно играть в атаке. К сожалению, не забили, будем работать", - сказал он.

Кононов добавил, что ответственность за поражение лежит на всех, в том числе и на нем. "Надо нам больше уделять внимание [атаке], перестраиваться в тренировочном процессе, как доводить мяч до нападающих и реализовывать моменты", - отметил тренер.

Первый матч команд, который прошел 5 декабря в Москве, завершился со счетом 1:1. "Урал" в следующем раунде сыграет с тульским "Арсеналом". В другом полуфинале встретятся московский "Локомотив" и "Краснодар". В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде.

Теги
Российский футбол
Тренер: гимнастка Мельникова должна улучшить подготовку в вольных упражнениях
Мельникова заняла второе место в многоборье на чемпионате России в Пензе
Читать полностью