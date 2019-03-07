Привалов: сборная России по биатлону могла бороться за медали ЧМ при хорошей стрельбе

"По тому, в каком состоянии команда находится в этом году, четвертое место для нас нормальное, даже французы улетели далеко, позади нас Швеция, но при идеальной стрельбе могли бороться за бронзовые медали, - сказал Привалов. - Нам сложно было бороться за третье место, вот взять первый этап, Павлова еще молодая спортсменка, неокрепшая, ей еще надо работать и работать. Если бы была идеальная стрельба у всех, за счет этого мы могли бы бороться за бронзовые медали, а так не было нормальной стрельбы, только Юрлова молодец. Я думаю, на стрельбу повлияло психологическое напряжение".

"У нас и Логинов, и Малышко допускали раньше ошибки в стрельбе, здесь есть проблемы у этих спортсменов. Когда есть нервное напряжение, нужна хорошая психологическая устойчивость, но тут даже [француз Мартен] Фуркад допустил много ошибок. Чем биатлон и интересен - есть много непредвиденных обстоятельств, особенно в стрелковом плане, но кроме бега и стрельбы влияет чисто психологическое состояние, из-за этого получается много таких проблем, железных в биатлоне нет. Но это начало соревнований, будем надеяться, что где-то нам улыбнется удача", - заключил Привалов.

Следующая гонка на турнире пройдет в пятницу, в этот день состоится женский спринт, в субботу пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.