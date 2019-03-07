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Чемпионат мира по биатлону-2019

Привалов: сборная России по биатлону могла бороться за медали ЧМ при хорошей стрельбе

Россияне стали четвертыми в смешанной эстафете на чемпионате мира в Швеции
Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по биатлону имела шансы завоевать медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде при удачной стрельбе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в шведском Эстерсунде. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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"По тому, в каком состоянии команда находится в этом году, четвертое место для нас нормальное, даже французы улетели далеко, позади нас Швеция, но при идеальной стрельбе могли бороться за бронзовые медали, - сказал Привалов. - Нам сложно было бороться за третье место, вот взять первый этап, Павлова еще молодая спортсменка, неокрепшая, ей еще надо работать и работать. Если бы была идеальная стрельба у всех, за счет этого мы могли бы бороться за бронзовые медали, а так не было нормальной стрельбы, только Юрлова молодец. Я думаю, на стрельбу повлияло психологическое напряжение".

"У нас и Логинов, и Малышко допускали раньше ошибки в стрельбе, здесь есть проблемы у этих спортсменов. Когда есть нервное напряжение, нужна хорошая психологическая устойчивость, но тут даже [француз Мартен] Фуркад допустил много ошибок. Чем биатлон и интересен - есть много непредвиденных обстоятельств, особенно в стрелковом плане, но кроме бега и стрельбы влияет чисто психологическое состояние, из-за этого получается много таких проблем, железных в биатлоне нет. Но это начало соревнований, будем надеяться, что где-то нам улыбнется удача", - заключил Привалов.

Следующая гонка на турнире пройдет в пятницу, в этот день состоится женский спринт, в субботу пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.

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