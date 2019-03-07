Тренер "Металлурга" Яндач выразил недовольство календарем КХЛ для своей команды

УФА, 7 марта. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после вылета своей команды из плей-офф пожаловался на календарь матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом 2-4, уступив в шестом матче со счетом 2:3 в овертайме. Встреча состоялась в четверг в Уфе.

"Было тяжело, потому что сегодня мы проводили 11-ю игру подряд. В регулярном чемпионате играли пять матчей, потом было два дня отдыха и сразу игры в плей-офф, - сказал он. - Можно подумать в КХЛ о том, чтобы для всех команд было все одинаково. "Ак Барс" (действующий чемпион КХЛ также покинул плей-офф в первом раунде, уступив "Авангарду" - прим. ТАСС) столкнулся с такой же ситуацией, в то время как "Авангард", игравший с ним, имел время для восстановления".

Ранее издание "Горобзор" объяснило неудачные выступления "Металлурга" в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде. "Перед началом серии приболел нападающий Сергей Мозякин, затем защитник Георгий Дронов", - отметил он.

По словам главного тренера "Салавата Юлаева" Николая Цулыгина, "Металлург" играл лучше все три периода шестой встречи. "В этом и есть характер команды, при не очень выразительной игре надо уметь побеждать. Мы использовали свои моменты, забили, в овертайме уже меньше было давление, получше двигались", - сказал он.

Соперник "Салавата Юлаева" по следующему раунду определится позднее.