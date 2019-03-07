Кагарлицкий: игроки "Динамо" велись на провокации со стороны "Йокерита" в плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" дома обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 6:2 в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги и вышло в четвертьфинал турнира, победив в серии до четырех побед - 4-2.

"Серия получилась интересная для болельщиков, по накалу очень серьезная, хорошо, что мы закончили дома, конечно, хотелось бы пораньше, но в Москве, при всех болельщиках, получилось очень приятно завершить серию, - сказал Кагарлицкий. - Мы готовились к этой игре очень основательно, очень много анализировали предыдущие игры, знали, в чем нам нужно добавить. Хорошо, что сегодня получилось такое начало, дальше, конечно, терпели, пропустили два необязательных гола, могли бы помочь Ване [Бочарову]. Но хорошо, что так закончилось, победа в плей- офф без разницы с каким счетом".

"Мы постараемся сделать выводы по поводу дисциплины, были и оправданные, и неоправданные удаления, но в основном мы, конечно, велись на провокации, постараемся такого не допускать. В меньшинстве играть - очень большая нагрузка выходит на одних и тех же ребят. Надо забивать, а многие устают, потому что много играют в меньшинстве. Надеемся, что не будем так много удаляться", - добавил Кагарлицкий.

Ранее место во втором раунде плей-офф завоевали екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев" и ярославский "Локомотив".